Спецрейсом из Лондона доставлено 15 депортированных граждан Литвы

Тринадцать из них были отпущены, а двое переданы литовской правоохране, поскольку находились в розыске.
Прилетевших сопровождало 71 британское должностное лицо, они не выходили из самолета и вскоре вылетели обратно. Других пассажиров на этом рейсе не было.
При проверке документов литовских граждан выяснилось, что двое из них находятся в розыске и в Литве за совершение преступлений.
После допроса и оформления документов эти задержанные позднее были переданы органам, объявившим их в розыск, а оставшиеся 13 нарушителей британских законов были отпущены, поскольку в Литве они не совершали преступлений.
Согласно установленному в Литве карантинному порядку, они должны изолироваться.
Такой же спецрейс в Вильнюсе приземлился и 11 мая, на нем были доставлены 22 гражданина Литвы, высланных из Соединенного Королевства, трое из них также разыскивались и в Литве.
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