Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин развязал "полномасштабную войну" против Украины. "Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит", - написал он в микроблоге Twitter. "Мировое сообщество может и должно остановить Путина", - заявил глава украинского МИДа.

О том, что в данный момент происходит в Украине говорим с нашими коллегами-журналистами из Киева и Днепра и Одессы, а обсуждаем ситуацию с политологами Марюсом Лауринавичюсом и Федором Крашенинниковым.

Ведущий - Дмитрий Семенов