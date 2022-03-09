Специальный эфир Delfi: вторая неделя войны в Украине и ситуация в Вильнюсском центре беженцев

О ситуации в Украине и России говорим с политиком и политэмигрантом Ильей Пономаревым, который со своими единомышленниками открыл телеканал и медийный ресурс "Утро февраля" для того, чтобы рассказывать россиянам, что происходит на самом деле.

Также побываем в Центре регистрации беженцев из Украины, отрывшемся в Вильнюсе.