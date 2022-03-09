Специальный эфир Delfi: вторая неделя войны в Украине и ситуация в Вильнюсском центре беженцев

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Вторую неделю продолжается война России с Украиной. По данным ООН, с начала нападения России до 24:00 понедельника, 7 марта, в Украине было убито 474 мирных жителя, 861 человек получил ранения. Свыше 2 миллионов украинцев покинули свои дома и страну. Блиц-опросы россиян на улицах городов показывают, что они либо не располагают информацией о войне и действиях своих властей, либо поддерживают власти.

О ситуации в Украине и России говорим с политиком и политэмигрантом Ильей Пономаревым, который со своими единомышленниками открыл телеканал и медийный ресурс "Утро февраля" для того, чтобы рассказывать россиянам, что происходит на самом деле.

Также побываем в Центре регистрации беженцев из Украины, отрывшемся в Вильнюсе.

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