Специальный эфир Delfi: вторая неделя войны в Украине и ситуация в Вильнюсском центре беженцев

О ситуации в Украине и России говорим с политиком и политэмигрантом Ильей Пономаревым, который со своими единомышленниками открыл телеканал и медийный ресурс "Утро февраля" для того, чтобы рассказывать россиянам, что происходит на самом деле.
Также побываем в Центре регистрации беженцев из Украины, отрывшемся в Вильнюсе.
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