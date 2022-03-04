Россияне обстреляли и захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.
Ситуацию обсуждаем с председателем Сейма Литвы Викторей Чмилите-Нильсен.
Также попытаемся связаться с Херсоном и узнать, что происходит в городе у главы литовской общины Херсона Натальи Бимбирайте
Поговорим о социальных контактах двух сторон с психотерапевтом из Киева Натальей Герасимовой
Ведущий - Дмитрий Семенов
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