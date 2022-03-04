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Война в Украине продолжается больше недели. Боевые действия по-прежнему идут в различных регионах страны. В пятницу утром Генштаб ВСУ в сводке подтвердил окружение Мариуполя, блокирование Харькова с юга и возвращение Гостомеля.

Россияне обстреляли и захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.

Ситуацию обсуждаем с председателем Сейма Литвы Викторей Чмилите-Нильсен.

Также попытаемся связаться с Херсоном и узнать, что происходит в городе у главы литовской общины Херсона Натальи Бимбирайте

Поговорим о социальных контактах двух сторон с психотерапевтом из Киева Натальей Герасимовой

Ведущий - Дмитрий Семенов

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