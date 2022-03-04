Россияне обстреляли и захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.

Ситуацию обсуждаем с председателем Сейма Литвы Викторей Чмилите-Нильсен.

Также попытаемся связаться с Херсоном и узнать, что происходит в городе у главы литовской общины Херсона Натальи Бимбирайте

Поговорим о социальных контактах двух сторон с психотерапевтом из Киева Натальей Герасимовой

Ведущий - Дмитрий Семенов