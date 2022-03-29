Специальный эфир Delfi с мариупольцами — о гуманитарной катастрофе и военных преступлениях

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В окруженном российскими войсками Мариуполе продолжают гибнуть мирные жители. Взрослых и детей депортируют на территорию России. Уничтожение гражданского населения российскими войсками может свидетельствовать о геноциде.

"Осада Мариуполя, отказ от эвакуации из гуманитарных соображений и непредоставление гуманитарных коридоров для вывода гражданского населения, а также удары по гражданскому населению, являются, как показало расследование Amnesty International, военными преступлениями", – заявила на пресс-конференции генеральный секретарь организации Агнесс Каламар, передает AFP.

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В этом эфире сами мариупольцы и их родственники рассказывают о переживаемой катастрофе. На связи со студией волонтер из Мариуполя Лилия Болбат и жительница этого города Анна Бабичева.

В студии с нами студентка из Украины Мария Шапаренко. Она живет и учиться в Вильнюсе. Многие жители столицы могли встретить Анну на Кафедральной площади с плакатом "Обними, если против войны".

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