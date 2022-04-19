Специальный эфир Delfi с Анатолием Лебедька: наступление на Донбассе и угрозы из Минска Литве и Польше

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Российские войска начали широкомасштабные наступательные операции на Донбассе. В Киеве находится наш коллега Эдгарас Савицкас, с которым обсуждаем последние новости о ситуации в Украине

Гость студии — представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе Анатолий Лебедька. Говорим об угрозах Литве, Латвии и Польше со стороны Минска, белорусском безвизе, закрытие границы для грузового транспорта из ЕС и Лукашенко, пытающемся усидеть на двух стульях.

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Начало трансляции в 13.00

Дмитрий Семенов
ведущий

Анжела Бубеляк
ведущая новостей

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