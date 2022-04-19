Специальный эфир Delfi с Анатолием Лебедька: наступление на Донбассе и угрозы из Минска Литве и Польше

Гость студии — представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе Анатолий Лебедька. Говорим об угрозах Литве, Латвии и Польше со стороны Минска, белорусском безвизе, закрытие границы для грузового транспорта из ЕС и Лукашенко, пытающемся усидеть на двух стульях.

Начало трансляции в 13.00

Дмитрий Семенов

ведущий

Анжела Бубеляк

ведущая новостей