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В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию, в которой упоминается вооруженная агрессии РФ против Молдовы в 1992 году, а также российская оккупация Приднестровья. Члены ПАСЕ предложили ассамблее официально признать российскую оккупацию части Молдовы.

В Приднестровье находится Оперативная Группа Российских Войск (ОГРВ) в составе около тысячи человек. Утверждается, что их основная задача — охрана военных арсеналов, оставшихся от советской армии в поселке Колбасна.

О сложившейся ситуации в этом регионе говорим с литовским обозревателем Рамунасом Богданасом и заместитель директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

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