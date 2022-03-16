В Приднестровье находится Оперативная Группа Российских Войск (ОГРВ) в составе около тысячи человек. Утверждается, что их основная задача — охрана военных арсеналов, оставшихся от советской армии в поселке Колбасна.
О сложившейся ситуации в этом регионе говорим с литовским обозревателем Рамунасом Богданасом и заместитель директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.
В выпуске обсуждаем и видео обращение представителей бурятской нации против российской агрессии в Украине.
Ведущий — Дмитрий Семенов
Новости — Анжела Бубеляк
Новости — Ангелина Гудкова
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