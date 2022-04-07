Специальный эфир Delfi: рассказывают жители разрушенной Бородянки, беженцы в Австрии и переселенцы в Днепре

Как встречают беженцев из Украины в Австрии? Об этом из Вены во время прямого включения рассказывает волонтер Елена Чороногуз.

Вашему вниманию также репортаж нашей украинской коллеги Екатерины Леоновой из Днепра, куда приезжают и находят убежище переселенцы из временно оккупированных территорий Украины

Начало трансляции в 13.00