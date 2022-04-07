Специальный эфир Delfi: рассказывают жители разрушенной Бородянки, беженцы в Австрии и переселенцы в Днепре

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Бородянка находилась на главном направлении наступления российских войск на Киев. Она подвергалась массированным обстрелам. Судя по масштабам разрушений, город бомбили целенаправленно. Наш коллега Евген Назаренко побывал в разрушенном городе и общался с уцелевшими жителями.
Как встречают беженцев из Украины в Австрии? Об этом из Вены во время прямого включения рассказывает волонтер Елена Чороногуз.
Вашему вниманию также репортаж нашей украинской коллеги Екатерины Леоновой из Днепра, куда приезжают и находят убежище переселенцы из временно оккупированных территорий Украины
Начало трансляции в 13.00
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