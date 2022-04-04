Правозащитные организации уже зафиксировали на освобожденных территориях многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения других тяжких преступлений.
О ситуации в Буче и других освобожденных украинских городах говорим с нашим коллегой из Украины Евгеном Назаренко и предпринимателем из Бучи Константином Селюниным.
Ведущий — Дмитрий Семенов
Новости — Анжела Бубеляк
Начало трансляции в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. После убийств мирных жителей в Буче ЕС готовит новые санкции для России
Российское вторжение в Украину продолжается больше...
Специальный эфир Delfi: преступления российских военных в Буче
Освобождение украинской армией расположенных под...
Минздрав: маски в Литве рекомендуются, изоляция сокращается
С учетом эпидемиологической ситуации и снижения...
Глава МО Литвы: у российских мощностей в Восточной Украине есть потенциал к удваиванию
В понедельник в президентском дворце состоялась...
Плохие новости: часть немцев отказалась от отдыха в Паланге
Часть литовского турбизнеса может пострадать из-за...