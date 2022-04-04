Специальный эфир Delfi: преступления российских военных в Буче

Правозащитные организации уже зафиксировали на освобожденных территориях многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения других тяжких преступлений.

О ситуации в Буче и других освобожденных украинских городах говорим с нашим коллегой из Украины Евгеном Назаренко и предпринимателем из Бучи Константином Селюниным.

Ведущий — Дмитрий Семенов

Новости — Анжела Бубеляк

Начало трансляции в 13.00