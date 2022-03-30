Специальный эфир Delfi: переговоры в Стамбуле — будет ли переход от слов к делу?

Глава российской делегации Владимир Мединский пообещал доложить российскому президенту о предложениях Украины и даже предложил ускорить встречу лидеров двух стран, а минобороны заявило, что частично сворачивает операции на севере Украины.

О переговорных позициях Украины и России, перспективах достижения конкретных договоренностей говорим с экспертом совета внешней политики «Украинская призма» Александром Краевым и старшим аналитиком литовского Центра восточноевропейских исследований Владимирасом Лаучюсом.

Ведущий — Дмитрий Семенов

Новости — Анжела Бубеляк

Начало трансляции в 13.00