Специальный эфир Delfi: переговоры в Стамбуле — будет ли переход от слов к делу?

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Переговоры Украины и России в Стамбуле дали экспертам и политикам повод для позитивных оценок. В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что чрезмерно доверять им не стоит, пока нет конкретного результата в виде вывода российских войск. Представители США и Великобритании предпочли опираться в оценке не на слова российской стороны, а на дела.

Глава российской делегации Владимир Мединский пообещал доложить российскому президенту о предложениях Украины и даже предложил ускорить встречу лидеров двух стран, а минобороны заявило, что частично сворачивает операции на севере Украины.

О переговорных позициях Украины и России, перспективах достижения конкретных договоренностей говорим с экспертом совета внешней политики «Украинская призма» Александром Краевым и старшим аналитиком литовского Центра восточноевропейских исследований Владимирасом Лаучюсом.

Ведущий — Дмитрий Семенов
Новости — Анжела Бубеляк
Начало трансляции в 13.00

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