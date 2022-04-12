Специальный эфир Delfi: от "русского мира" к русской войне - что дальше?

Одессу называют одним из тех украинских городов, по которому может быть нанесен удар с последующей попыткой захвата. О том, как живет и обороняется стратегически важный город-порт, во второй части выпуска с Никой Налёта, преподавателем украинского и бывшим журналистом из Одессы.

Начало трансляции в 13.00

Дмитрий Семенов

ведущий

Анжела Бубеляк

ведущая новостей