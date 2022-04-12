Специальный эфир Delfi: от "русского мира" к русской войне - что дальше?

Одессу называют одним из тех украинских городов, по которому может быть нанесен удар с последующей попыткой захвата. О том, как живет и обороняется стратегически важный город-порт, во второй части выпуска с Никой Налёта, преподавателем украинского и бывшим журналистом из Одессы.
Начало трансляции в 13.00
Дмитрий Семенов
ведущий
Анжела Бубеляк
ведущая новостей
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