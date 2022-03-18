Специальный эфир Delfi: обстрел Киева, от бомбежки из Харькова в Вильнюс, и как работают терроборна с разведкой

Журналист Delfi Айнис Гурявичюс и фотограф, оператор Домантас Пипас отправились в Украину, где встретились, общались и перемещались во время дежурства с бойцами территориальной обороны и военными из взвода разведки с большим опытом службы.
Об этом в их специальном репортаже.
Алёна Енько из Харькова с дочкой добралась на машине до Вильнюса. О ситуации в городе и дороге беженца — разговор в студии Delfi.
Ведущий — Дмитрий Семенов
Новости — Анжела Бубеляк
Начало эфира в 13.00
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