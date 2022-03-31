Специальный эфир Delfi: об экономике войны с Владимиром Миловым и Александром Изгородиным

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Возможно ли тотальное энергетическое эмбарго Рoссии, как санкции влияют на экономику страны-агрессора, возможны ли там социальные и политические изменения, учитывая, что рейтинг Путина растет? Тему обсуждаем с политиком, экономистом и соратником Алексея Навального Владимиром Миловым. С литовским экономистом Александром Изгородиным говорим о влиянии войны и санкций на экономику Литвы.
Ведущий — Дмитрий Семенов
Новости — Анжела Бубеляк
Начало трансляции в 12.00
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