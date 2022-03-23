Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью перед депутатами израильского Кнессета, в которой раскритиковал государство за недостаточную помощь его стране, и призвал Израиль занять четкую позицию в вопросе войны России с Украиной.
Разбираемся, в чем заключается позиция Израиля, с литовским политологом Бернарасом Ивановасом.
Как война России в Украине сказывается на соседней Молдове? Об официальной позиции Кишинева, отношении к войне жителей Молдовы и роли олигархов в интервью с редактором русскоязычного отдела расследовательского проекта RISE Moldova.
Ведущий — Дмитрий Семенов
Новости — Анжела Бубеляк
Начало эфира в 13.00
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