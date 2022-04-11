Специальный эфир Delfi: интервью с вернувшимся из Москвы послом Литвы и о ситуации в Одессе

Одессу называют одним из тех украинских городов, по которому может быть нанесен удар с последующей попыткой захвата. О том, как живет и обороняется стратегически важный город-порт, во второй части выпуска с Никой Налёта, преподавателем украинского и бывшим журналистом из Одессы.

Ведущий — Дмитрий Семенов

Ведущая новостей — Анжела Бубеляк

Начало трансляции в 13.00