Специальный эфир Delfi c премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните

С главой литовского правительства обсуждаем позицию и действия Литвы в условиях войны России против Украины, отношения с партнерами по ЕС и НАТО, экономическую ситуацию в Литве. Ведущий — Дмитрий Семенов, Новости — Анжела Бубеляк.