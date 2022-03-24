Специальный эфир Delfi c премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните

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В четверг гостем ежедневного выпуска Delfi стала премьер-министр Литвы Игрида Шимоните.

С главой литовского правительства обсуждаем позицию и действия Литвы в условиях войны России против Украины, отношения с партнерами по ЕС и НАТО, экономическую ситуацию в Литве. Ведущий — Дмитрий Семенов, Новости — Анжела Бубеляк.

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