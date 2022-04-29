Специальный эфир Delfi c победительницей "Евровидения-2004", певицей Русланой

Сегодня вечером на одной из самых больших концертных площадок Каунаса арене "Жальгирис" состоится концерт в поддержку пострадавших на войне военных Украины "Сила единства", участие в котором примут известные литовские и украинские исполнители.
На каунасской сцене выступят Руслана, Тина Кароль, Настя Каменских, Надя Дорофеева, а Литву представят Андрюс Мамонтовас, Марийонас Микутавичюс, Саулюс Урбонавичюс-Самас из LT United, Мерунас Витульскис, Наталья Бунке, Инга Валинскене, G&G Sindikatas, Violin beats, Hiperbolė и другие группы.
Концерт инициировали и проводят международные организации благотворительной помощи ROTARY ir LIONS.
Начало эфира в 13.00
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