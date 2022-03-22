Депутаты Сейма Литвы Лауринас Кащюнас, Паулюс Саударгас и Юстинас Урбанавичюс посетили Киев, где встретились со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, чтобы обсудить поддержку государству, переживающего российской вторжение.
О результатах встречи во время включения говорим с главой парламентского комитета по национальной безопасности Луринасом Кащюнасом.
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