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Специальный гость выпуска — российский писатель и публицист Виктор Шендерович. Обсуждаем ситуацию в России, действия режима Путина, последствия это войны для Украины и России.

Депутаты Сейма Литвы Лауринас Кащюнас, Паулюс Саударгас и Юстинас Урбанавичюс посетили Киев, где встретились со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, чтобы обсудить поддержку государству, переживающего российской вторжение.

О результатах встречи во время включения говорим с главой парламентского комитета по национальной безопасности Луринасом Кащюнасом.

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