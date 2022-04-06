Специальный эфир Delfi: бойня в Буче — последует ли за преступлением наказание?

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Мир ужаснулся от свидетельств массовых убийств в Украине. Зверства российских военных военных повергли в шок и вызвали волну возмущения. Украина скрупулёзно документирует и собирает доказательства преступлений для дальнейшего привлечения к ответственности виновных за массовые убийства мирных жителей в Буче и других украинских городах.

Как добиться наказания виновных?

Ищем ответ на этот вопрос в студии Delfi с Дайнюсом Жалимасом, бывшим главой Конституционного суда Литвы, деканом юридического факультета Университета Витаутаса Великого.

Также с нами на связи Алина Музыченко, руководитель отдела эвакуации Helping to leave.
Активисты помогают украинцам покинуть временно оккупированные территории и депортационные лагеря для жителей Украины в России.

Начало трансляции в 13.00

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