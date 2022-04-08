Специальный эфир Delfi: 9 мая во время войны — в ожидании второй победы над нацизмом

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Самоуправления Вильнюса и Клайпеды не будут выдавать разрешения на проведение мероприятий 9 мая у мемориала памяти советским солдатам. Уместно ли празднование победы во время реальной войны? Что меняется в отношении к этой дате? В студии Delfi – директор Института истории Литвы Альвидас Никжентайтис.
О текущей ситуации в Украине и усилиях по привлечению международной помощи говорим с украинским журналистом, международным обозревателем Алексем Печим.
Начало трансляции в 13.00
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