Специальный эфир Delfi: 20-й день войны и оплеуха пропаганде

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Протестная акция редактора Первого канала российского телевидения Марины Овсянниковой, которая в прямом эфире вошла в кадр с антивоенным плакатом, в понедельник, вызвала активную реакцию в соцсетях. Может ли этот смелый поступок изменить ситуацию в самой России?

Обсуждаем тему с соучредителем Форума Свободной России Иваном Тютриным.

Россия продолжала обстреливать украинские города ракетами это ночью. По данным Пентагона, по Украине выпущено уже больше 900 крылатых и баллистических ракет.

В ночь на 13 марта российские войска нанесли ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворовского района Львовской области. Он находится в 30 километрах от Львова.

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На прямой связи с нами журналист международник из Львова Егор Брайлян.

Начало программы в 13.00

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