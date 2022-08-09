"Если человек, застрахованный обязательным страхованием здоровья, уехал из Литвы, не взяв с собой КЕСЗ или потерял ее в пути, а ему потребовалась помощь врачей, есть возможность исправить ситуацию.

Надо подключиться к информационной системе Больничной кассы и сформировать сертификат КЕСЗ. Он может прислать его на телефон, планшет или компьютер. Также можно сделать сертификаты и для детей. Подключиться надо через Электронные ворота власти", – сказала представитель БК Неринга Шафранавичене.

По ее словам, эта услуга БК становится все популярнее. В 2020 году было выдано 22 000 сертификатов, а в 2021 - 29 000. До августа этого года уже выдано 21 800 сертификатов.

Сертификат, как и КЕСЗ, подтверждает право жителя на получение необходимой скорой помощи в странах ЕС, Лихтенштейне, Исландии, Норвегии, Швейцарии и Великобритании - услуги полностью или частично оплачивает БК. Это значит, что если человек получил травму или внезапно заболел, находясь за границей, он может получить помощь врачей, предъявив такой сертификат.

"Если человек не может подключиться и получить сертификат - не беда. Можно по интернету подать заполненную форму БК или обратиться в учреждение государственного здравоохранения той страны, где человек. Это учреждение обратится в БК Литвы и передаст просьбу на пересылку сертификата", – сказала Шафранавичене.

Важно знать, что если у человека нет ни КЕСЗ, ни сертификата, то за помощь ему придется платить из своего кармана. В таком случае, после возвращения в Литву можно обратиться в БК по месту жительства и попросить компенсировать расходы.

БК напоминает, что и КЕСЗ, и сертификаты застрахованные ОНЗ граждане получают бесплатно.