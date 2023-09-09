Специалисты выяснили: дворец Тышкевичей был подожжен намеренно

По предварительным данным, 8 сентября, около 1 ч., на ул. Парко в Белой Воке начался пожар в заброшенном дворце Тышкевичей.

По данным Департамента пожарной безопасности, во время пожара сгорела крыша здания, треть крыши провалилась, сгорели деревянные конструкции крыши и деревянные перекрытия между этажами.

Пожарные-спасатели тушили огонь всю ночь. Выяснилось, что дворец был подожжен намеренно.

Полиция информировала, что устанавливается нанесенный ущерб. Ведется расследование по факту уничтожения и порчи имущества.

Первое сообщение о пожаре в этом дворце поступило в четверг, в 16.01 ч.