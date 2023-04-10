Специалисты в шоке: почти во всех исследованных клайпедских школах обнаружены следы кокаина

Школа и наркотики в одном предложении никак не сочетаются, но исследование, проведенное в Клайпеде, шокирует.
"Конечно, это удивило. Пару лет назад был обнаружен каннабис, а в этом году - больше кокаин. Думаем, что произошло", - сказала Новостям LNK глава Управления здравоохранения Клайпеды Раса Балютавичюте.
Это исследование проводилось в январе и феврале этого года. Были проверены гимназии, прогимназии и профессионально-технические училища, всего 28 учреждений. И только в одной следов наркотиков не обнаружено.
"Мы брали пробы из туалета, с поверхностей: подоконников, кресел-мешков в местах отдыха. Мы также проверили классы", — сказала Р. Балютавичюте, заведующая отделением Клайпедского управления здравоохранения.
Гражина Белян, временно исполняющая обязанности директора Департамента по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем, подчеркнула еще один аспект.
"Что школы будут делать с этой информацией — очень важный момент", — заметила она.
Депутат Сейма, представитель правящей Партии свободы Моргана Даниэле говорит, что результаты исследования отражают общую ситуацию в городе, а не в школах.
"Распространенность кокаина в портовом городе всегда была выше, чем в других городах Литвы", — подчеркнула она.
"Они едут в школу на автобусе, касаются разных поверхностей, ходят в магазин, получают деньги, приходят в школу — может, плохо моют руки, может, вообще не моют", — сказала Г. Белян, обращая внимания на дорогу детей в школу.
Хотя это исследование не показывает, действительно ли подростки употребляют кокаин, эксперты знают, что они балуются другими веществами.
Однако член Сейма М. Даниэле говорит, что это не имеет ничего общего с политикой борьбы с наркотиками.
"Во-первых, этот закон не вступил в силу, до сих пор действует Уголовный кодекс, неэффективность которого мы видим. Это никак не определяет выбор молодежи, как показывает статистика других стран. Не это определяет выбор человека употреблять или не употреблять — не строгость законов", — сказала парламентарий.
Новый центр
А в Вильнюсе в понедельник открыли обновленный реабилитационный центр для подростков с зависимостями.
"Бывает, что даже 14-летние дети приходят с проблемой злоупотребления. Это означает, что их употребление вредно для жизни", — сказал специалист центра.
Об этом заявила председатель Комиссии по защите детей Вильнюсского городского самоуправления Лина Юшкевичене.
"У нас есть подростки, у нас их много — их возраст все меньше. Мы наблюдаем, что дети также начинают употреблять в возрасте 10-11 лет", - сказала представитель муниципалитета.
Почему даже малолетник начинают употреблять? По мнению специалистов, из-за одиночества и желания экспериментировать.
"Этих веществ нечеловечески много, известно около 800 новых психоактивных веществ. И что нас, профессионалов, пугает, так это то, что они используют вещества, являющиеся опиатами, к которым очень легко привыкнуть. Каждый четвертый человек может стать зависимым после того, как попробует", - сказала социальный работник Эмилия Квискайте-Маковеева.
Такие дети будут лечиться в отреставрированном реабилитационном центре, который первые пациенты назвали особняком.
"Ребенка осматривает психиатр. И если по показаниям видно, что он нуждается в стационарном лечении или в дневном стационаре, он приезжает сюда по направлению", — рассказала заведующая Детско-юношеским реабилитационным центром Гедре Мисюнене.
Директор Республиканского центра наркологии Эмиль Субата сказал LNK, что такие случаи очень сложные.
"Ими пренебрегают, им нужно много внимания", — сказал он.
По его словам, около 10 процентов пятнадцатилетних подростков пробовали каннабис.
В центре будет стационар и дневной стационар. Услуга бесплатная и анонимная.
"Это означает, что на esveikata.lt не будет никаких данных или записей о лечении здесь", — сказала руководитель Детско-юношеского реабилитационного центра.
Помощь будет оказана подросткам 14-18 лет, также здесь будут проходить занятия, планируются услуги и для родителей.
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