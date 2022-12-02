Специалисты "Содры" отмечают: поведение жителей Литвы меняется, вызов ждет в 2027 году

"В этом году за первых 9 месяцев, по сравнению с тем же периодом прошлого года, досрочно на пенсию вышло такое же количество людей. Около 2700 человек", – рассказала глава "Содры".

По ее словам, уже два года действуют поправки к закону – люди со стажем не меньше 40 лет, уходя на пенсию, теряют меньше. По словам Варанаускене, это отражается и в статистике.

"Потому что так изменили законы. Раньше, если человек досрочно выходит на пенсию, а сам по возрасту не достиг пенсионного, то за это высчитывали какую-то часть денег. Пенсия была на 0,4% в месяц меньше. Сейчас снимают 0,32%.

И это почувствовалось. Когда изменили закон, сразу больше людей ушло на пенсию досрочно. Но надо напомнить, что это был за год – это пандемия", – сказала Варанаускене.

Собеседница LNK сказала, что в этом году, по сравнению с прошлым, число уходящих на пенсию досрочно не растет.

"Мы составляем бюджет на два года вперед. В этом году пенсионный возраст повышать не придется. А дальнейшую ситуацию покажут цифры. Одно мы знаем – в 2026 г. пенсионный возраст перестанет повышаться. Поэтому в 2027 году на пенсию уйдет на 9000 человек больше, чем в 2026 году. Вырастет число получателей пенсии.

Пока у нас число пенсионеров понемногу уменьшается. Эта тенденция изменится. Рано или поздно поступлений не хватит на выплаты", – сказала Варанаускене.

"Решения могут быть разными. Но если взглянуть на то, что делают другие страны, то выход - повышение пенсионного возраста", – продолжила он.

На вопрос, до каких пор можно повышать пенсионный возраст, Варанаускене ответила, что если относится ко всему математически, "то пока не появится равенство между поступлениями и выплатами".

"Но если учитывать, что люди с возрастом утрачивают трудоспособность, то этот фактор действует как ограничение. Это тоже надо учитывать", – сказала она.

Варанаускене сказала, что из-за снижения рождаемости, работодатели скоро не смогут принимать на работу только молодежь.