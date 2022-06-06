Специалисты: скульптуры советских военных на кладбище в Вильнюсе не представляют ценности

"Министр культуры издал приказ о том, что стоящие на кладбищах памятники и мемориалы воинам других стран не признаются ценностями, и мы выполнили постановление, подтвердили, что памятник на Антакальнисском кладбище не относится к ценностям", – сообщила BNS историк центра Мингайле Юркуте.

На встрече также обсуждались скульптуры советских воинов на кладбищах в Рокишкисском, Мажейкяйском, Ширвинтском, Кайшядорском, Зарасайском, Таурагском и Мариямпольском районах.

"Мы рассмотрели эти объекты и в новом порядке подтвердили, что они больше не относятся к ценным объектам", — сказала историк.

Представитель Вильнюсского городского самоуправления Паулюс Вайтекенас сообщил BNS, что самоуправление еще не получило официального уведомления от департамента, но, судя по информации в СМИ, решение совета о переносе стел уже готовится.

"Этот вопрос будет вынесен на голосование совета на следующем заседании - в эту среду, и решение будет реализовано, когда стелы перейдут в собственность Вильнюсского городского самоуправления", - сказал BNS представитель самоуправления.

По его словам, работы по демонтажу будут сложными и потребуют международных закупок из-за их высокой стоимости. По оценкам специалистов муниципальной компании Grinda, этот процесс должен занять около полутора месяцев.

В мае власти Вильнюса обратились в ДКН за разрешением убрать скульптуры советских воинов с Антакальнисского кладбища.

"Мы проверили, что на данный момент этот ансамбль скульптур охраняется как культурное наследие вместе с прилегающими могилами советских воинов. Надгробия мы, конечно, трогать не будем, но я инициирую вынос скульптурного ансамбля — под ними никто не похоронен, а советский обычай превращать кладбище в памятники идеологическим идолам обескураживает", — отметил выступивший с инициативой провести инвентаризацию оставшихся советских скульптур мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Поскольку скульптуры необходимо отделить от надгробий в реестре наследия, чтобы их можно было убрать, муниципалитет обратился в Департамент культурного наследия.

После того, как Россия начала войну в Украине, были осмотрены и демонтированы советские мемориалы в разных местах Литвы.

В апреле министр культуры Симонас Кайрис подписал указ, позволяющий муниципалитетам страны принимать решения о советском наследии на кладбищах, однако часть памятников включена в список охраняемых.