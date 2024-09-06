Специалисты рассказали о банде, избивавшей прохожих в Вильнюсе: меры уже были приняты

Delfi напоминает, что 31 августа ночью в Вильнюсе поступило несколько сообщений об избитых людях, полиция задержала шестерых подозреваемых (троим из них было по 17 лет).
По предварительным данным, часть из них - ромы.
Заведующий Вильнюсского отдела Службы по правам ребенка Гядас Батулявичюс сказал Delfi, что специалисты инициировали помощь подросткам и их семьям.
„Об инциденте Служба узнала от полиции и инициировала помощь подросткам и их семьям. Мы встретились с родителями и опекунами, выслушали самих подростков, оценили ситуацию в семьях.
Вышеупомянутые молодые люди получали социальную помощь и до инцидента, мы учли этот факт и предложили более интенсивные меры, чтобы молодые люди могли преодолеть проблемы. Напомним, что услуги семьям и детям предоставляют наши социальные партнеры. В каждом муниципалитете есть центр помощи семье, предлагающий ряд социальных услуг“, – сказал Батулявичюс.
Специалисты по правам ребенка заметили, что насилие среди детей и насилие детей в отношении взрослых стало распространенной проблемой.
„Нередко насилие среди детей начинается с оскорблений, словесных ругательств, насмешек, если такое поведение не пресекается, то все перерастает в физическое насилие – начинают толкаться, драться.
Важно понять, что агрессоры часто сами бывают жертвами насилия в ближайшем окружении. Многие подростки, попадающие к опекунам, пережили утраты, неприсмотр или насилие. Агрессия ребенка может быть криком о помощи, который показывает, что ребенок переживает внутренние проблемы, о которых иначе не может рассказать“, – сказал Батулявичюс.
Известно, что полиция расследует факты нападения на прохожих в центре Вильнюса, поэтому пока не может подробно комментирует инцидент. По данным полиции, между сторонами произошел конфликт.