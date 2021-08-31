Специалисты прогнозируют сложную осень: на 1/5 увеличилось количество активных очагов ковида

По словам эпидемиолога НЦОЗ Дайвы Размувене, такие перемены расценивают как серьезный сигнал.

"Календарное лето заканчивается совсем не такими тенденциями, какими хотелось бы. Эпидемиологическая ситуация сложная. Осень будет нелегкой, но мы знаем, что жить рядом с вирусом можно, только нужно сплотиться, быть внимательными и проявить терпение", – напомнила эпидемиолог.

По словам специалистов, осень принесет дополнительные проблемы в виде вирусных и простудных заболеваний.

"Мы знаем, что штамму "дельта" характерны такие же симптомы, как и простудным заболеваниям, поэтому их легко перепутать. Конечно же, с наступлением холодного периода количество больных простудными заболеваниями вырастет. Поэтому нельзя равнодушно относиться даже к малейшим симптомам. Если у вас появились симптомы болезни, оставайтесь дома, сдайте тест на коронавирус, защитите себя, своих близких и коллег", – сказала Размувене.

Больше всего случаев коронавируса на прошлой неделе зафиксировали в сфере производства, их количество выросло на 27%. В этой сфере на прошлой неделе зафиксировали 28 очагов (неделей раньше - 22).

В сфере пищевой промышленности зафиксировано 17 очагов (неделей раньше - 8).

В медучреждения и учреждениях социальной защиты на прошлой неделе зафиксировано соответственно 17 и 7 очагов.

Очаги в сфере строительства и детских лагерей были незначительными.

Кроме того, зарегистрирован очаг на швейном предприятии (9 недель в этой сфере очагов не было).

В сфере торговли зафиксированы 6 очагов (столько же и неделей раньше).

В сфере логистики и транспорта, а также в дошкольно-воспитательных учреждениях было меньше очагов, чем неделей ранее – соответственно 2 и 12.

Всего в конце прошлой недели в Литве было 128 активных очагов COVID-19 (неделей ранее - 105).