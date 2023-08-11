Специалисты природоохраны сообщили о первых выявленных последствиях пожара в Ecoservice

В ДООС отмечают, что, судя по имеющимся результатам исследований, на данный момент это только первичная оценка ситуации. Ожидаются результаты исследований на содержание приоритетных и приоритетных опасных веществ, некоторых тяжелых металлов, и оценка экотоксичности.

Изменений качества воды реки Нерис ниже водостока поверхностных сточных вод на данный момент не выявлено, сообщает департамент.

По результатам исследования других параметров – химического потребления кислорода, общего азота, общего фосфора, нефтепродуктов, тяжелых металлов: меди, хрома, никеля – повышенного загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

Как подчеркивается в пресс-релизе ДООС, превышению показателя загрязнения могло способствовать и загрязнение с близлежащих территорий, так как через этот водосток в Нерис сбрасываются поверхностные сточные воды не только с территории предприятия, но и с близлежащих территорий, поэтому данное загрязнение нельзя отнести только к пожару.

По данным ДООС, в водоспуске в реку Нерис было обнаружено превышение максимальной мгновенной концентрации взвешенных веществ – минеральных или органических веществ, содержащихся в сточных водах. Результат исследования – 103 мг/л при норме 50 мг/л, сообщает ДООС.

Окончательные выводы о загрязняющих веществах, попавших в окружающую среду, департамент представит только после комплексного изучения всех результатов исследований.