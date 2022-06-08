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Поскольку в Литве снижается уровень вакцинации от регулируемых с помощью прививок заболеваний, специалисты Национального центра общественного здравоохранения, обращают внимание родителей и опекунов на угрозу кори и призывают прививать детей от этой болезни. Из-за снижения числа привитых жителей, снижается коллективный иммунитет в обществе, появляется угроза для непривитых или тех, кто не может быть привит в силу юного возраста (до года).
Tymai
Tymai
© Shutterstock

По данным НЦОЗ, в 2021 г. по сравнению с 2020 г., масштабы вакцинации от кори в группе до 2 лет снизились с 90,11 до 88,41%, а до 7 лет – с 90,53 до 88,37%. Рекомендуется, чтобы в обществе от кори были привиты не меньше 95% человек.

Источник заражения корью – больной человек. Корь передается воздушно-капельным путем, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т.д. Больной заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 4 дня) до 4-го дня высыпаний. Корь является одной из самых заразных болезней в мире. Защититься от нее, если человек не привит, очень сложно. Один больной может заразить до 18 человек.

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Корь остается одной из заметных причин детской смертности в развивающихся странах.

Корь проявляется высокой температурой (38–39°C), воспалением слизистых (включая глаз), насморком, кашлем, сыпью.

Единственная защита от кори - вакцинация. В Литве от кори прививают с 1964 года.

Vaikų skiepijimas
Vaikų skiepijimas
© Shutterstock

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