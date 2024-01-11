Специалисты предупреждают: банные радости могут закончиться пожаром

По данным пожарно-спасательного департамента, в этом году уже произошло 10 пожаров в банях, в то время как за аналогичный период прошлого года таких пожаров было всего 3. И хотя пожары в банях в прошлом году составили 1,8 % от общего числа всех пожаров, их последствия весьма серьезны.
В прошлом году пожарным пришлось тушить 145 бань, в результате пожаров пострадали три человека. Только в начале этой недели загорелись три бани в Швенчёнисе, Алитусе и Шилуте.
Пожары в банях могут возникать по разным причинам
Большинство из них вызвано нарушениями и неисправностями в установке и эксплуатации печей, каминов и дымоходов. Также основными причинами прошлогодних пожаров стали неисправность электрооборудования, приборов и проводки (9,7%), неосторожное обращение людей с огнем (4,1%), самовозгорание материалов (4,1%), умышленные действия человека (поджог) (2,8%) и внешний источник огня (2,1%).
По словам Гинтаса Дирдаса, старшего специалиста пожарно-спасательной службы Мариямполе, в последнее время довольно часто горят передвижные бани.
"К сожалению, я еще не видел ни одной новой мобильной сауны, которая была бы установлена в соответствии со всеми правилами пожарной безопасности для отопительных систем, работающих на твердом топливе", — говорит он.
В прошлом году в ночь на 15 октября в деревне Пачторишкес в муниципалитете Казлу Руда загорелась новая деревянная передвижная сауна. К моменту прибытия пожарных она уже практически сгорела. Сгорела не только баня, но и расположенная рядом гидромассажная ванна. По словам Г. Дирдаса, сауна использовалась всего второй раз…
По словам пожарных, когда загорается баня, огонь часто перекидывается и на жилой дом. Риск пожара еще больше, если сауна установлена в самом доме.
Конечно же, о безопасности забывают, когда в бане активно употребляют алкоголь.
"Около 90 % пожаров в бане происходят по следующему сценарию: мы посидим, поговорим еще немного, а потом подбросим еще несколько поленьев в топку, чтобы не остыло... Не хватает терпения сделать все так, как это действительно нужно: разжечь, проветрить, закрыть топку.
В наше время во всех сферах жизни все происходит очень быстро, и баня — не исключение. Вечер пятницы, после работы, около семи часов все собираются вместе, и к восьми часам нагрета. Но баня — это не ресторан быстрого питания, здесь нужно терпение и знание того, как все работает", — говорит Г. Дирда.
Как безопасно обустроить баню, чтобы она однажды не превратилась в факел?
По словам эксперта, правила обустройства и эксплуатации довольно просты:
"Рядом с топкой не должно быть ни дров, ни бумаги. В бане нельзя сушить халаты и полотенца. Нельзя оставлять баню без присмотра, пока она топится. Нельзя оставлять тлеющие угли после того, как баня прогрелась. И очень важно не перегревать баню".