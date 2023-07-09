Специалисты помогут пенсионерам пережить летнюю жару

Пресс-секретарь Eurovaistinė Роланда Липнявичюте заметила, что летом пенсионеры часто обращаются за помощью к провизорам.

"Когда начинается летняя жара, в аптеки приходит много пожилых людей, которые жалуются на слабость, головную боль, давление. Мы видим, что жара для пожилых людей - настоящий вызов, поэтому хотим помочь им и приглашаем на бесплатные мероприятия в 15 городах. На 4-часовых мероприятиях они узнают, как надо вести себя в жару и как себе помочь", – сказала она.

На каждом мероприятии пожилых людей будут ждать волонтеры "Красного Креста", специалисты по оказанию первой помощи, врачи, специалисты системы здравоохранения и конечно же подарки.

Пресс-секретарь "Красного креста" Лука Лесаускайте сказала, что это мероприятие поможет пожилым людям подготовиться к жаркому периоду и проводить больше времени с единомышленниками.