Специалисты помогут пенсионерам пережить летнюю жару

Пресс-секретарь Eurovaistinė Роланда Липнявичюте заметила, что летом пенсионеры часто обращаются за помощью к провизорам.
"Когда начинается летняя жара, в аптеки приходит много пожилых людей, которые жалуются на слабость, головную боль, давление. Мы видим, что жара для пожилых людей - настоящий вызов, поэтому хотим помочь им и приглашаем на бесплатные мероприятия в 15 городах. На 4-часовых мероприятиях они узнают, как надо вести себя в жару и как себе помочь", – сказала она.
На каждом мероприятии пожилых людей будут ждать волонтеры "Красного Креста", специалисты по оказанию первой помощи, врачи, специалисты системы здравоохранения и конечно же подарки.
Пресс-секретарь "Красного креста" Лука Лесаускайте сказала, что это мероприятие поможет пожилым людям подготовиться к жаркому периоду и проводить больше времени с единомышленниками.
"Мы хотим, чтобы пожилым людям было уютно, чтобы они могли общаться, поэтому все мероприятия будут проходить не на улице, а в закрытых помещениях", – сказала она.
Памятка, как облегчить состояние в жару
Днем не работайте на улице. Опасное время с 11:00 до 17:00 ч.
Носите светлую одежду, она отражает солнечные лучи.
Пейте воду комнатной температуры. Если пить холодную воду, быстрее вернется чувство жажды.
Пейте минералы. Это поможет восполнить их количество, утраченное в жару.
Бесплатные мероприятия для пожилых людей пройдут в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Алитусе, Укмерге, Шяуляе, Висагинасе, Электренай, Дембаве, Расейняй, Таураге, Рокишкисе, Эржвилкасе, Утене и Паланге.
Информацию можно получить в аптеках EUROVAISTINĖSE или по бесплатному номеру 8800 50005.