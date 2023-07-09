09 июля 2023 г. 09:35

Специалисты помогут пенсионерам пережить летнюю жару

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Из-за жаркой погоды летом многие люди сталкиваются с проблемами – повышается давление, появляется ощущение слабости, головокружения, иногда тошнота. Чаще всего с этими проблемами сталкиваются пожилые люди, поэтому в июле Eurovaistinė вместе с работниками "Красного креста" проведет цикл мероприятий для пенсионеров, пишет madeinvilnius.lt.

Пресс-секретарь Eurovaistinė Роланда Липнявичюте заметила, что летом пенсионеры часто обращаются за помощью к провизорам.

"Когда начинается летняя жара, в аптеки приходит много пожилых людей, которые жалуются на слабость, головную боль, давление. Мы видим, что жара для пожилых людей - настоящий вызов, поэтому хотим помочь им и приглашаем на бесплатные мероприятия в 15 городах. На 4-часовых мероприятиях они узнают, как надо вести себя в жару и как себе помочь", – сказала она.

На каждом мероприятии пожилых людей будут ждать волонтеры "Красного Креста", специалисты по оказанию первой помощи, врачи, специалисты системы здравоохранения и конечно же подарки.

Пресс-секретарь "Красного креста" Лука Лесаускайте сказала, что это мероприятие поможет пожилым людям подготовиться к жаркому периоду и проводить больше времени с единомышленниками.

"Мы хотим, чтобы пожилым людям было уютно, чтобы они могли общаться, поэтому все мероприятия будут проходить не на улице, а в закрытых помещениях", – сказала она.

Памятка, как облегчить состояние в жару

Днем не работайте на улице. Опасное время с 11:00 до 17:00 ч.
Носите светлую одежду, она отражает солнечные лучи.
Пейте воду комнатной температуры. Если пить холодную воду, быстрее вернется чувство жажды.
Пейте минералы. Это поможет восполнить их количество, утраченное в жару.

Бесплатные мероприятия для пожилых людей пройдут в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Алитусе, Укмерге, Шяуляе, Висагинасе, Электренай, Дембаве, Расейняй, Таураге, Рокишкисе, Эржвилкасе, Утене и Паланге.

Информацию можно получить в аптеках EUROVAISTINĖSE или по бесплатному номеру 8800 50005.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии