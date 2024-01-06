Специалисты по правам детей: школы должны убедиться, что в них не работают люди с судимостью

 
DELFI; ELTA
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Panevėžio mokyklose pedagogų amžiaus vidurkiui pasiekus 53 metus, Savivaldybė dėl mokytojų bandys konkuruoti naujiems specialistams siūlydama didesnę paramą.
Panevėžio mokyklose pedagogų amžiaus vidurkiui pasiekus 53 metus, Savivaldybė dėl mokytojų bandys konkuruoti naujiems specialistams siūlydama didesnę paramą.

Специалисты по правам детей с инспекторами по труду посетили некоторые образовательные учреждения в Литве и выяснили, что не все они располагают документами, подтверждающими, что на счету их работников нет судимости за сексуальные, тяжкие или очень тяжкие преступления в отношении детей.

Такие визиты состоялись в 11 школ и центров внешкольной деятельности, работающих с детьми, в Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском, Шяуляйском, Утенском и Висагинском районах. Специалисты по правам детей отмечают, что только к одному учреждению не было никаких вопросов и замечаний.

В остальных фиксировались недочеты – работники, организаторы деятельности, волонтеры, работающие с детьми, не представили необходимые справки, доказывающие, что они не были судимы за преступления в отношении детей.

По словам директора Государственной службы по правам детей и усыновлению Илмы Скуодене, с каждым годом люди все лучше распознают признаки насилия над детьми, поэтому вопрос безопасности детей остается очень актуальным в любом окружении, где находятся дети.

"Ученики большую часть времени проводят в школах, многие после школы занимаются в разных кружках. Поэтому важно знать и убедиться, действительно ли люди, с которыми дети проводят много времени, могут не только делиться знаниями, учить детей, но и создать для них безопасное окружение", – заметила специалист.

По словам Скуодене, большая часть учреждений все недочеты сразу же исправила – их руководители позаботились и том, чтобы работники предъявили соответствующие справки, позволяющие работу с детьми.

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