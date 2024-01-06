Специалисты по правам детей: школы должны убедиться, что в них не работают люди с судимостью

Такие визиты состоялись в 11 школ и центров внешкольной деятельности, работающих с детьми, в Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском, Шяуляйском, Утенском и Висагинском районах. Специалисты по правам детей отмечают, что только к одному учреждению не было никаких вопросов и замечаний.

В остальных фиксировались недочеты – работники, организаторы деятельности, волонтеры, работающие с детьми, не представили необходимые справки, доказывающие, что они не были судимы за преступления в отношении детей.

По словам директора Государственной службы по правам детей и усыновлению Илмы Скуодене, с каждым годом люди все лучше распознают признаки насилия над детьми, поэтому вопрос безопасности детей остается очень актуальным в любом окружении, где находятся дети.