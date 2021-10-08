Наследие находится под охраной законов, любая публичная коммуникация о сносе такого здания - это дискредитация системы охраны культурных ценностей и деятельности самого государства.

"Да, советское наследие относят к неудобному наследию. Но надо говорить не о периоде, надо оценивать архитектуру, ценность элементов. В этом суть. Сейчас Вильнюсский аэропорт относится к число зданий, обладающих архитектурной ценностью", – указала Государственная комиссия культурного наследия.

Здание Вильнюсского аэропорта было включено в список культурных ценностей в 1993 г.