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Здание Вильнюсского аэропорта включено в список охраняемых ценностей. Оно находится под охраной. В публичном пространстве постоянно говорят о том, что здание надо снести и построить новое. Государственная комиссия по охране культурного наследия подчеркивает, что о сносе зданий из списка охраняемых нельзя и дискутировать.
Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro uostas
© Kultūros paveldo departamentas

Наследие находится под охраной законов, любая публичная коммуникация о сносе такого здания - это дискредитация системы охраны культурных ценностей и деятельности самого государства.

"Да, советское наследие относят к неудобному наследию. Но надо говорить не о периоде, надо оценивать архитектуру, ценность элементов. В этом суть. Сейчас Вильнюсский аэропорт относится к число зданий, обладающих архитектурной ценностью", – указала Государственная комиссия культурного наследия.

Здание Вильнюсского аэропорта было включено в список культурных ценностей в 1993 г.

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