Специалисты оценили последствия пожара на Ecoservice: новейшие исследования

По результатам моделирования АОП, ветер нес загрязнения в сторону Григишкес и Лентвариса.

"Было исследовано качество воздуха в 5 местах на определенном расстоянии от очага, брали образцы воды. Пока есть результаты исследования воздуха. Самая высокая концентрация загрязнений - в 400 м от места пожара", – сказала журналистам Бимбайте.

"На расстоянии 3 км исследования проводили с помощью мобильной лаборатории (...) там уже было превышено только количество твердых частиц ТЧ2,5 (особенно мелких, которые попадают в органы дыхания и систему кровообращения)", – прибавила она.

По словам представителя АОП, влияние твердых частиц на здоровье людей зависит от их происхождения. В данном случае горела бумага, картон и пластик, поэтому в составе были твердые металлы, полициклические ароматические соединения.