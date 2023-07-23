Специалисты объяснили, в каких случаях водителям могут не дать справку о здоровье

С 1 января 2024 г. вступает в силу новый закон – если водитель не проверит свое здоровье, его водительское удостоверение будет признано недействительным. Сейчас есть две группы водителей – у I справка действует 10 лет, у II – 2 года.

Сейчас водители I группы до 55 лет проверяют здоровье раз в 10 лет, а с 56 до 69 - раз в 5 лет, с 70 до 79 лет – раз в два года, старше 80 лет – каждый год. Водители II группы (категории C1, C1E, C, CE, D1, D и DE) проверяют здоровье раз в два года. Старше 80 лет - раз в год. С нового года, если водитель вовремя не пройдет медосмотр, его водительское удостоверение будет недействительным.