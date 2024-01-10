Специалисты об угрозах, связанных с детьми: были случаи, когда 11-летние делились своими интимными фото

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте после встречи с генкомиссаром полиции Ренатасом Пожелой и главой Государственной службы по правам детей и усыновлению Илмой Скуодене поблагодарила полицейских, стрелков, волонтеров и жителей.
"Хочу обратиться к вам и попросить проявить уважение к ребенку и праву семьи на личную жизнь. Очень важно удались из социальных сетей все фотографии ребенка. Это важно для ребенка в будущем", – обратилась к жителям министр.
Она заметила, что подобные случаи похищения детей случаются "крайне редко".
"Нет тенденций и обстоятельств, которые показывали бы, что ситуация с безопасностью в Литве как-то меняется. Большая часть случаев, а именно 99%, случаев исчезновения детей, заканчиваются тем, что через 2-3 дня ребенка находят. Большинство находят у друзей, близких, в торговых центрах. Нередко исчезновения связаны с конфликтами между родителями", – сказала Билотайте.
По словам министра, случаи похищения детей в Литве случаются редко.
"Естественно, что после событий в Каунасе появилось много вопросов, общество обеспокоено, поднимают вопросы укрепления безопасности детей", – заметила министр.
На встрече говорили о том, что полиция будет еще более чутко реагировать на происшествия, связанные с детьми.
Кроме того, на встрече обсудили рекомендации для школьно-образовательных учреждений, чтобы учителя говорили с детьми о безопасности.
"Это было сделано. Мы привлечем и сотрудников в общинах. (…) Я бы хотела обратиться к обществу, в первую очередь к родителям, начните с себя, со своих семей. Поговорите с детьми о безопасности, принимайте меры для обеспечения безопасности детей", – сказала Билотайте.
Министр обратилась и к обществу. "Очень важно не быть равнодушными, если вы замечаете что-то необычное, важно реагировать, сообщать соответствующим службам", – заметила министр.
Генкомиссар полиции Ренатас Пожела не хотел говорить о расследовании дела о похищении.
"Работу и стратегию выстраивает прокурор", – сказал Пожела.
По его словам, уже слишком много подробностей стало известно в ночь на среду.
"Мы такие же люди, кипели эмоции от того, что нам удалось сделать", – сказал Пожела.
По его словам, сейчас расследуют похищение ребенка, но не исключено, что могут появиться и другие статьи обвинения.
"Утром был первый допрос, со всеми остальными вопросами - к прокурору", – сказал генкомиссар.
По его словам, увиденное в гараже "было очень информативно", возможно, будут дополнительно обращаться к обществу. Есть подозрения, что могли быть совершены и другие преступления.
Что касается общей ситуации с безопасностью в стране, то в 2023 году не было каких-то серьезных изменений по сравнению с 2022 годом.
По словам Пожелы, Литва - она из самых безопасных стран ЕС.
Глава Службы по правам ребенка и усыновлению Скуодене обратила внимание родителей на то, что они должны сделать для безопасности детей.
"Важно говорить с детьми дома на понятном им языке, когда вы решаете, что они уже могут сами выходить на улицу, ездить в школу и из школы", – сказала она.
По ее словам, важно дома с ребенком обсудить случаи, когда он может выходить из дома один. Она напомнила, что по закону, один дома ребенок может оставаться с 6 лет, но в каждом случае надо учитывать индивидуальное развитие ребенка.
"Указанный возраст - это не значит, что все дети такого возраста могут сами о себе позаботиться, если останутся дома одни", – сказала Скуодене.
По ее словам, если вы разрешаете ребенку одному выходить на улицу или ездить в школу и назад, важно обсудить маршрут.
"Мы прекрасно знаем, что дети иногда "срезают" путь, идут через лесок, выбирают короткий путь. Важно поговорить с ними о безопасности, не запугивая, просто обсудить безопасный маршрут, хорошо освещенный, который на виду, где бывают люди. Не через парки и удаленные тропы, не через безлюдные заводские территории. Избегать остановок, где не бывает людей", – перечисляла правила Скуодене.
По ее словам, важно и обсуждать время суток.
"Дома с ребенком оцените, когда он должен вернуться домой, действительно ли нормально одному идти с остановки в 8-9 часов вечера, может, надо договариваться, чтобы ребенка встречали", – сказала Скуодене. Она отметила, что очень важно поддерживать с ребенком связь.
"Не важно, по телефону или с помощью часов, есть всякие программы для отслеживания", – сказала специалист.
По ее словам, важно договориться с ребенком, что ему делать, если родители не отвечают на звонки. У родителей должны быть номера телефонов друзей ребенка и их родителей.
Скуодене напомнила об еще одной опасности - ограблении, например кражах телефона на улице.
"Поговорите, обсудите, что не надо пользоваться телефоном, когда ребенок идет один по улице. Телефон должен быть в безопасном месте", – заметила она.
Скуодене сказала, что людям еще не хватает понимания, какие опасности кроются в интернете.
"Хочу заверить: то, что ребенок дома, за стеной - не значит, что он в безопасности. Разные опасности есть в социальных сетях – от приставаний, до сексуального насилия, получения информации через ребенка, планирования ограблений и др. Важно следить за социальным пространством ребенка. (…) Обсудите с ребенком "друзей" в соцсетях, объясните, что не каждый выдает себя за того, кто он есть на самом деле", – заметила специалист.
По ее словам, важно, чтобы дети не принимали в друзья неизвестных людей и не посылали им информацию или фото.
"Были случаи, когда 11-12-летние девочки посылали незнакомым людям свои интимные фотографии. За такими действиями следует шантаж, просьбы прислать еще снимки, приглашения на встречи", – сказала Скуодене.