Специалисты, изъявшие ребенка у матери в Паланге, действовали ненадлежаще

Контролер по защите прав ребенка также будет принимать решения по оценке возможных должностных нарушений со стороны специалистов по защите прав ребенка, изъявших малолетнего ребенка у матери.
"Контролер (...) предложила принять меры по устранению причин и условий возникновения данного вида нарушений в будущем, а также предложила принять решение об оценке юридической ответственности после разглашения конфиденциальных персональных данных ребенка в социальных сетях", – сообщает учреждение.
По оценке контролера, в данном случае защита интересов и прав ребенка могла быть нарушена из-за враждебного отношения матери к действиям служб.
"Суд 19 октября 2023 г. постановил, что действия матери во время упомянутого события выявляют очевидную предвзятость по отношению к специалистам службы, бесконтрольностью своих эмоций или сознательной демонстрацией и передачей их ребенку, что оказывает влияние на эмоциональное состояние ребенка в трудной ситуации", – отмечает контролер.
Сообщается, что Контролер по защите прав ребенка также предлагает обеспечить качественное обучение специалистов службы необходимым знаниям и обращает внимание на необходимость совершенствования правового регулирования деятельности службы, с более четким и подробным определением порядка координирования процесса по передаче ребенка в безопасную среду, хода процесса и сотрудничества.
Однако сама мать не обжаловала в действия специалистов в службу.