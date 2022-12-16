Специалисты: цены на продукты в магазинах необоснованны, а слижики вообще стали "золотыми"

Глава портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал, что в этом году праздничный стол будет стоить намного дороже. По его мнению, цифры впечатляют, а цены на продукты в магазинах – необоснованны. Вместе с экспертом был составлен список продуктов на праздник, чтобы выяснить, сколько потребуется денег.

"У нас есть обычные цены и цены со скидками. На некоторые продукты акций еще нет, но можно попытаться посчитать. Например, обычная цена индюка в прошлом году была 5,99–6,99 евро, с акцией – 3,99 евро за кг. В этом году индюк будет на 2-1,5 евро дороже. Утка в прошлом году стоила 5,59–5,99 евро за кг, с акцией – 2,49-3,39 евро. Пока цен не видно, но можно предположить, что с акцией она будет стоить 5, может 4,5 евро.

В прошлом году бройлер без скидки стоил 3,99 евро, со скидкой – 2,99 евро. В этом году без скидки цена составляет 5,49 евро, а со скидкой – 4,39 евро. Подорожание составило 47%. Замороженная утка в прошлом году стоила 2,49, а в этом – 4,99 евро за кг. Цена выросла на 100%", – сказал Визицкас.

"240 г селедки в прошлом году в ноябре подорожали с 1,49 до 1,69 евро. В этом году селедка стоит 2,19 евро – цена выросла на 30%", – заметил он.

"С картошкой все проще и стабильнее. В прошлом году без скидки килограмм стоил 0,59 центов, а со скидкой - 0,28 центов. В этом году со скидкой – 0,37 центов. Рост составил 32%. Домашний хлеб в ноябре прошлого года тоже подорожал с 0,89 до 1,19 евро. Сейчас он стоит 1,85 евро. Подорожание – 55%. Хлеб для бутербродов в прошлом году подорожал с 0,69 до 0,85 евро, а сейчас он стоит – 1,25 евро. Подорожание – 47%.

В прошлом году майонез без скидки стоил 5,58 евро, со скидкой - 2,64 евро за литр. В этом году без скидки - 8,30, со скидкой – 4,40 евро за литр. Подорожание – 67%", – заметил эксперт.

"В прошлом году самые дешевые мандарины стоили 1,79 евро, со скидкой – 0,77 евро. В этом году самые дешевые мандарины с акцией стоят 1,19 евро. Подорожание – 55%", – продолжил он.

Больше всего Визицкаса удивляют цены на слижики, или кучукасы (популярное в Литве рождественское печенье). Он называет их "золотыми", поскольку в одной торговой сети цена за килограмм составляет 11 евро. В прошлом году самые дешевые кучукасы стоили меньше 3 евро за кг.

"Мы сейчас шутим, что за 11 евро (1 кг кучукасов) можно купить 4 курицы (2,99 евро за кг). Если какому-тофермеру предложить поменять 1 кг кучукасов на 4 кур, он скажет, что мир сошел с ума. Мне кажется, что это хорошая иллюстрация происходящего.

В прошлом году килограмм самых дешевых кучукасов стоил 2,58 евро, а сегодня - 6,38 евро. Рост – 147%, подорожание в 1,5 раза. Тут, конечно, ругать надо не всех. Например, есть маленькие региональные магазины, в которых кучукасы продают по 4,98 евро за кг. Если небольшие могут продавать по такой цене, значит цены в крупных ТЦ необоснованные, они высосаны из пальца, чтобы потом можно было объявлять псевдоакции", – сказал Визицкас.

Он заметил, что жители Литвы уже сбавили масштабы потребления.

"Потребители сейчас "охотятся" за скидками, покупают более дешевые продукты. Насколько я знаю, выросли продажи уцененных товаров. Я думаю, на рынке появилось больше торговцев, которые часть продукции привозят из Польши, поток там растет, базы у них большие", – заметил эксперт.