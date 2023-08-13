Специалисты бьют в набат: физическое состояние литовских детей ухудшается

Робертас, который пришел с сыном покататься на самокате к Белому мосту, сказал, что сам он с раннего детства поощряет физическую активность детей.

"Стараюсь показывать на своем примере. Я сам занимаюсь спортом, беру с собой детей", - сказал журналистам LNK вильнюсец. 4-летний Маркас сказал, что ему весело с папой. "Я пришел сюда покататься", - сказал малыш.

Но не все родители поощряют занятие спортом.

По словам специалистов, дети от природы физически активны, этому их учить не надо, правда, только в том случае, если в семье они видят положительный пример.

"Важно, чтобы вместе спортом занимались и родители", - сказала учитель физкультуры Она Ляндсбергене.

А директор Института психологии Рома Юсене сказала, что нет нормальных условий для физической активности детей.

"Конечно, условия начинаются с семьи, с того, что они видят в своем окружении. Родители - главный пример", - заметила она.