Специалисты бьют в набат: физическое состояние литовских детей ухудшается

Робертас, который пришел с сыном покататься на самокате к Белому мосту, сказал, что сам он с раннего детства поощряет физическую активность детей.
"Стараюсь показывать на своем примере. Я сам занимаюсь спортом, беру с собой детей", - сказал журналистам LNK вильнюсец. 4-летний Маркас сказал, что ему весело с папой. "Я пришел сюда покататься", - сказал малыш.
Но не все родители поощряют занятие спортом.
По словам специалистов, дети от природы физически активны, этому их учить не надо, правда, только в том случае, если в семье они видят положительный пример.
"Важно, чтобы вместе спортом занимались и родители", - сказала учитель физкультуры Она Ляндсбергене.
А директор Института психологии Рома Юсене сказала, что нет нормальных условий для физической активности детей.
"Конечно, условия начинаются с семьи, с того, что они видят в своем окружении. Родители - главный пример", - заметила она.
Литва присоединилась к Всемирному альянсу активных и здоровых детей больше 4 лет назад. Благодаря участию в деятельности альянса она может сравниться с 57 другими странами. К сожалению, результаты не радуют. В 2018 г. литовские дети в мировом контексте по активности относились к середнячкам. В этом году показатели упали ниже.
"Один из важнейших показателей – общая физическая активность. К сожалению, четыре года назад мы были посередине. Сейчас оказались в числе стран не очень современных", - сказал профессор Литовского спортивного университета Арунас Емельяновас.
Согласно результатам, за 4 года стало меньше детей, которые отвечают требованиям ВОЗ по физической активности. Сейчас этим требованиям отвечает лишь треть детей в Литве.
"В 2018 г. их было около 40%, это тоже мало. В этом уменьшилось до 30%", - сказал Емельяновас.
Результаты ухудшились и из-за пандемии. Правда, эксперты говорят, что этого можно было избежать.
"Жаль, что школы были полностью закрыты, они могли создать условия для сбора детей и организации деятельности", - сказала Юсене.
Еще одна причина – телефоны, компьютеры и другие гаджеты. Директор вильнюсской прогимназии Майронё Лина Байрашаускене сказала, что детей "украли" технологии.
"Дети общаются, проводят досуг с помощью технологий. Задача взрослых - вывести детей на улицу", - заметила она.
Ляндсбергене считает, что детям надо предоставлять больше выбора.
"Чтобы им было интересно, нравилось. Чтобы физкультура была не для оценки, а для того, чтобы было приятно", - сказала она.
С этим согласен и Емельяновас.
"Даже уборка снега, например - отличная возможность поощрять физическую активность. И перемены, уроки, кружки. И с семьей активный досуг", - заметил он.
По словам психологов, к занятиям спортом детей побуждают хорошие стадионы, залы, разный инвентарь.
Еще одна причина того, что дети не занимаются спортом – равнодушие врачей к урокам физкультуры. Врачи легко дают освобождение от уроков физкультуры.
Юсене сказала, что если у ребенка какие-то проблемы со здоровьем, ему просто надо подобрать подходящую форму физической активности, а не освобождать от нее вообще.