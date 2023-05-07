Специалистов привлекают выплатами: в этом городе можно получить 15 000-30 000 евро

"Утену в 2018 г. включили в ту зону, на приобретение жилья в которой государство не дает компенсации, это касается конкретно города, не района. Тогда мы подготовили документ, на основе которого побуждали приезд молодых семей и покупку квартир. Но эта система действовала достаточно слабо. Когда ситуация изменилась, в 2021–2022 гг, как меня информировали специалисты, когда Утену включили в список, когда государство выделяло средства, желающих было много, распределили 460 000 евро в течение нескольких лет, потребность была большая.

Но сейчас Утену включили в ту зону, на которую денег не выделяют, поэтому меня информировали, что в этом году всего 7 человек претендовало на помощь, и это люди, живущие в районе, не в городе. Конечно, мы хотим, чтобы Утену вернули в список городов, на поселение в которых выделяют помощь", – сказал LNK мэр.

Есть ли что покупать в Утене?

Каукенас уверяет, что есть.

"Мы даем помощь молодым семьям, до 36 лет, которые находят жилье и покупают его в кредит. И государство дает деньги, и мы. Меня информировали, что есть такие семьи, которые получили в общей сложности 30 000 евро", – сказал мэр.

Однако он согласился, что с многоквартирными домами в городе проблематично, их не хватает. Проблему будут решать.

"Мы предусмотрели территории для строительства многоквартирных домов, но нам сложно привлечь строителей, ведь цены на строительство везде похожие, а по цене за квадратный метр мы, конечно, уступаем крупным городам. Но, быть может, попробуем найти более привлекательные территории, может, надо инфраструктуру подвести для строителей, чтобы они начали строить дома в Утене", – сказал Каукенас.

Он заметил, что Утена конкурирует с другими городами как за молодые семьи, так и за специалистов.

"У нас есть порядок привлечения молодых врачей, мы выделяем 40 000 евро, если врач согласится отработать в Утене 5 лет. Конечно, другие муниципалитеты тоже используют похожие порядки, мы конкурируем с ними за тех же специалистов, за молодые семьи. Мы - промышленный город, у нас развита промышленность, через нее мы привлекаем часть специалистов, но, конечно, хотелось бы, чтобы в Утене поселилось больше молодых семей, чтобы вернулись сюда из Вильнюса. Мы даже выбрали развитие такой концепции по возвращению молодых или бывших жителей Утены в город. Мы убеждены, что молодым семьям будет удобнее жить в Утене, чем в Вильнюсе: не надо стоять в заторах – город 5 мину", – сказал мэр.

Укмерге предлагает новым жителям льготы подоходного налога. Есть ли похожие решения в Утене? Мэр сказал, что в Утене, когда рождается ребенок, родителям выдают приданное для новорожденного за 150 евро и еще пособие в 300 евро. Помощь выплачивают и родителям первоклассников. Город готовиться к разработке порядка по привлечению учителей.

"Конечно, этим занимаются и другие муниципалитеты. Каких-то эксклюзивным предложений у нас сейчас нет, поскольку мы работаем лишь неделю с небольшим, Но постараемся найти выход", – обещал собеседник. Он сказал, что муниципалитет может ввести льготный ПН.

"12% зарплаты на бумаге каждого человека, который декларировал место жительства в Утене, поступает в городской бюджет, неважно, где работает человек. Значит, нам жители приносят финансовую пользу. У нас есть немало компаний, в которых работают не наши горожане, а жители соседних районов – Игналинского, Зарасайского, Аникщяйского и др. Нам выгодно привлекать этих людей, чтобы они здесь регистрировались и жили, чтобы оставляли здесь свои налоги", – сказал Каукенас.

Молодой специалист, если он приедет в Утену, по словам мэра, может получить от 15 000 до 30 000 евро. Если это будет врач, то можно прибавить еще 40 000 евро.

"Сумма получается немаленькая. Но поскольку мы конкурируем с другими муниципалитетами, то ни нам, ни другим не удается массово привлекать людей. Конечно, мы будем искать другие средства для улучшения условий специалистам. В утенской больнице работают 470 врачей, мы хотим создать хорошие условия, чтобы врачи ехали к нам не только ради финансовой выгоды", – прибавил Каукенас.