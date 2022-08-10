Специалист советует не расторгать договор с Perlas Energija: отказавшиеся платить рыночную цену будут правы

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После того как независимый поставщик Perlas Energija объявил, что с 5 сентября не останется фиксированных тарифов, а планы изменятся на нефиксированные, глава Института энергетических исследований Томас Янелюнас советует потребителям не спешить с расторжением соглашений. По словам эксперта, клиенты могут по-прежнему платить фиксированную цену, но отмечает, что этот поставщик рано или поздно потерпит крах, а это доставит немало хлопот клиентам.
Elektra
Elektra
© Shutterstock

"Я бы сказал, что не надо сгоряча принимать какое-то решение. Юристы правильно говорят, что в случае с Perlas Energija нет необходимости быстро менять поставщика или расторгать договор. Потребители будут правы, если откажутся от перехода на рыночный тариф", – сказал в интервью Žinių radijas Янелюнас.

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Однако он обратил внимание на то, что эта компания все равно в конце концов обанкротится, тогда клиенты столкнутся с долгими юридическими процессами.

"Но надо понимать, что если клиент не согласится с действиями компании, то он будет платить за электричество прежнюю цену, Perlas Energija просто не продержится и рано или поздно обанкротится. В таком случае кредиторы выстраиваются в очередь", – пояснил Янелюнас.

Напомним, что 5 августа Perlas Energija сообщила своим клиентам, что меняет договоры всех клиентов, заключивших соглашение о фиксированном тарифе, им придется платить рыночную цену.

У компании было 180 000 бытовых клиентов, в начале июля, когда завершился второй этап либерализации, Perlas Energija по числу клиентов занимал второе место - его выбрали 15% клиентов второго этапа (67% выбрали Ignitis, по 8% – Elektrum Lietuva и Enefit).

В понедельник Государственная служба регулирования энергетики представила свою позицию и указала, что решение Perlas Energija - незаконное. По словам главы службы Ренатаса Поцюса, компанию может ждать штраф в размере 10% годовых доходов или даже лишение лицензии.

Дело Perlas Energija рассматривает Государственная служба защиты прав потребителей.

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