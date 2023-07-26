Специалист: случаев заражения болезнью Лайма и клещевым энцефалитом больше, но ситуация – не драматичная

В этом году количество зарегистрированных случаев заражения болезнью Лайма на 300 больше, чем в прошлом году, а заражения клещевым энцефалитом – на 11 случаев больше, чем в прошлом году. Однако, как отмечает специалист, ситуация не драматичная.
"Я бы не называла ситуацию драматичной. Это обычная сезонная волна, так как с июня по октябрь мы регистрируем 80 проц. и больше от общего количества случаев того года. Июнь — это именно тот месяц, когда заболеваемость выросла, и это связано с активностью клещей и нашей деятельностью", — сказала медицинский энтомолог М. Жигутене в интервью для радиостанции LRT.
"Цифры немного выше, чем в прошлом году. Что касается клещевого энцефалита, то, если сравнивать данные за первое полугодие с двумя предыдущими годами, то на 11 случаев больше. Это пока не сильно влияет. Что касается болезни Лайма, то больше и если сравнивать данные за полугодия, то на 300 случаев больше, чем в прошлом году", — поделилась статистикой специалист НЦОЗ.
По словам М. Жигутене, клещи распространены по всей территории Литвы, поэтому "безопасных зон" не существует. По данным НЦОЗ, на одном километре маршрута можно обнаружить в среднем от 50 до 60 клещей.
"Хочу подчеркнуть, что клещи широко распространены по всей территории Литвы, нет безопасных зон, нет безопасных районов, городов, где мы могли бы сказать, что можете чувствовать себя в безопасности", — сказала медицинский энтомолог.
"Учет клещей ведется по следующему линейному принципу — на одном километре маршрута. Он очень разный и разнообразный в разных районах, но, по нашим данным, май – именно тот месяц, когда их регистрируется наибольшее количество. В среднем по Литве в такое время на одном километре маршрута можно обнаружить 50–60 клещей", — сказала М. Жигутене.
Министерство здравоохранения (Минздрав) объявило, что начиная со следующей осени вакцинация против клещевого энцефалита будет компенсироваться жителям старше 50 лет. По словам М. Жигутине, многие до сих пор не прививаются от клещевого энцефалита, и одна из причин – финансовая.
"Это очень радует, мы действительно очень долго этого ждали. Рекомендации независимых экспертов были таковы, что компенсация действительно необходима", — сказала медицинский энтомолог.
По данным НЦОЗ, в мае текущего года зарегистрирован 31 случай клещевого энцефалита, в июне – 59. Распределение случаев болезни Лайма аналогичное – в мае зарегистрировано 199 случаев, в июне – 288.