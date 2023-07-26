Специалист: случаев заражения болезнью Лайма и клещевым энцефалитом больше, но ситуация – не драматичная

В этом году количество зарегистрированных случаев заражения болезнью Лайма на 300 больше, чем в прошлом году, а заражения клещевым энцефалитом – на 11 случаев больше, чем в прошлом году. Однако, как отмечает специалист, ситуация не драматичная.

"Я бы не называла ситуацию драматичной. Это обычная сезонная волна, так как с июня по октябрь мы регистрируем 80 проц. и больше от общего количества случаев того года. Июнь — это именно тот месяц, когда заболеваемость выросла, и это связано с активностью клещей и нашей деятельностью", — сказала медицинский энтомолог М. Жигутене в интервью для радиостанции LRT.

"Цифры немного выше, чем в прошлом году. Что касается клещевого энцефалита, то, если сравнивать данные за первое полугодие с двумя предыдущими годами, то на 11 случаев больше. Это пока не сильно влияет. Что касается болезни Лайма, то больше и если сравнивать данные за полугодия, то на 300 случаев больше, чем в прошлом году", — поделилась статистикой специалист НЦОЗ.