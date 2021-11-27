Специалист рассказал, чего не следует делать перед вакцинацией от коронавируса: это уменьшит побочные эффекты

Женщина сказала, что не знает, как бороться с неожиданно сильными побочными эффектами: принимать обезболивающие или нет. Поэтому она попросила совета у специалиста.

Сметают парацетамол

Фармацевты отмечают, что некоторые люди уже знают, чего ожидать после вакцинации, и заранее к ней готовятся. По словам Игнаса Попаса, фармацевта Eurovaistinė, в последнее время все больше и больше клиентов приходят в аптеку за лекарствами для снятия температуры.

"Некоторые пациенты приходят, когда готовятся к вакцинации против COVID-19, особенно если они испытывали побочные эффекты после первых доз вакцины.

Поскольку для многих это не первая доза вакцины, клиенты приходят, зная, что они ищут, и реже - за дополнительными советами.

Некоторые из них покупают эти лекарства в качестве дополнения к своей домашней аптечке, потому что им нужно быть готовыми и иметь дома необходимые лекарства, если ситуация с пандемией изменится", - сказал И. Попа.

Фармацевт посоветовал клиентам, которые только планируют ревакцинацию, иметь дома лекарства, которые помогают снизить температуру.

Фармацевт Camelia Римвидас Блинас также отметил, что вакцинированные люди часто идут в аптеку и заранее покупают парацетамол, чтобы быть готовыми к возможным побочным эффектам.

Кроме того, парацетамол - одно из тех лекарств, которые должны быть в каждой домашней аптеке.

"Когда я разговариваю с пациентами, которые приходят в аптеку, я часто подчеркиваю одну важную вещь - возможны побочные эффекты, упомянутые производителями вакцин. Они не очень распространены. Поэтому не стоит ожидать, что все возможные побочные эффекты возникнут у одного человека - они могут проявиться частично или не проявиться вовсе.

Все, что нам нужно знать, - это то, что прививки могут вызывать определенные реакции, и что нам следует с ними делать", - сказал Р. Блинас.

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Перед вакцинацией лучше обойтись без алкоголя

Тем не менее, почему некоторые страдают от побочных эффектов и как вести себя до и после вакцинации?

По словам фармацевта Camelia, если человек прибывает в место вакцинации голодный, нервный, уставший от работы и ежедневного стресса, он может страдать от общей слабости после прививки.

По тем же причинам человек может потерять сознание в зале ожидания, где рекомендуется провести 15 минут после вакцинации, но обычно это связано не с побочными эффектами вакцины, а с психологией.

"Страх перед побочными эффектами имеет еще один эффект - когда люди, которые слышат о побочных эффектах окружающих их людей, считают, что с ними происходит то же самое, и когда возникают определенные симптомы, психологические факторы усиливают их", - пояснил Р. Блинас.

По этим причинам фармацевт посоветовал сделать прививку после того, как вы почувствуете себя хорошо и отдохнете, после того, как избавитесь от страхов и сомнений в эффективности вакцины и возможности побочных эффектов. В этом может помочь информация из научных источников, подтверждающая эффективность и безопасность вакцин.

Кроме того, перед вакцинацией не рекомендуют употреблять алкоголь хотя бы за день.

Не нужно бояться побочных эффектов

После вакцинации советуют оставаться дома, планировать выходной на работе, отдыхать, не заниматься активными физическими нагрузками, не забывать поесть, на несколько дней отказаться от алкоголя, по возможности, чтобы не вызывать дополнительных стрессов у организма. Следует также отказаться от курения. Эти факторы могут вызвать дополнительную нагрузку на организм, усилить возникающие побочные эффекты и привести к ослаблению иммунного ответа.

Рекомендуется не мочить место укола водой и не купаться в течение минимум 24 часов после вакцинации, чтобы предотвратить попадание инфекции.

Что делать при появлении побочных эффектов?

Фармацевт Р. Блинас подчеркнул, что до и после вакцинации не следует принимать какие-либо лекарства, за исключением случаев, когда у человека наблюдается жар, головная боль, боль в мышцах или суставах и другие недуги, которые можно облегчить с помощью лекарств для симптоматического лечения.

Возникающие побочные эффекты обычно проходят через несколько дней, поэтому не следует принимать лекарство, если вы чувствуете себя хорошо и наблюдаете определенные симптомы. Лекарства следует принимать только при плохом самочувствии из-за побочных эффектов.

"Если вы страдаете тошнотой или рвотой, вы можете купить лекарства, которые помогут лечить и поддерживать нормальное функционирование пищеварительного тракта. Если вы испытываете головную боль, боль в мышцах или суставах, у нас поднимается температура (38 градусов и выше) - вы можете выбрать обезболивающее. Самый популярный, безопасный, дешевый и быстродействующий из них - парацетамол.