Согласно ПДД, водитель должен позаботиться о безопасности животных в машине, сделать так, чтобы животное не мешало вести машину, чтобы не пострадало само и не поранило других людей при резком торможении.

"Очевидно, что высунувшаяся из окна голова собаки может стать причиной аварийной ситуации при резком торможении, поэтому водителям, которые возят так животных, грозит штраф", – сказала пресс-секретарь ГКП Каунасского региона Одета Вайткявичене.

Нередко владельцы собак возят своих собак в салоне не пристегнутыми. По словам Матявичюте, это очень опасно.

"Если собака бегает по заднему сидению, водитель время от времени отвлекается посматривая назад - в зеркало или через плечо. Если собака не пристегнута, за ней надо следить – тогда одной рукой что-то пытаемся поправить, успокоить собаку, забрать у нее что-то", – рассказала собеседница.

По ее словам, люди часто не задумываются, как это меняет реакцию в случае чрезвычайной ситуации. Например, если не справляешься с управлением, то невольно рука тянется к животному, чтобы его защитить, несмотря на то, что важнее крепко удерживать руль.

Собака на заднем сидении мало кого удивляет. Такое можно видеть часто. Но встречаются также водители, которые управляют автомобилем с собакой на коленях.

"Это грубое нарушение правил, так часто возят щенков во время первой их поездки в машине", – сказала Матявичюте.

"Позже не объяснишь собаке, почему до полугода можно было сидеть на коленях, а сейчас уже нет, надо оставаться сзади. Такая собака в пути будет вести себя беспокойно, будет пытаться пробраться вперед", – заметила специалист.

Непристегнутая собака во время ДТП или резкого торможения может с силой удариться о ветровое стекло, что грозит смертельной опасностью и ей самой и другим находящимся в машине.

Если собаку просто привязать в машине, это не спасет ее от травмы в случае ДТП.

Самый безопасный способ перевозки - фиксация с помощью специальной упряжки для перевозки собак в машине.

"Такая упряжка пристегивается к ремням безопасности (...). Это специальные упряжки, которые прошли тестирование. Правда, в такой упряжке движения собаки стеснены, она должна оставаться в одной позе во время всей поездки", – сказала собеседница.

Матявичюте заметила, что если ждет долгая поездка, надо подумать об альтернативе – специальном дорожном боксе или клетке (зависит от размера собаки). Такая клетка фиксируется с помощью ремней безопасности или устанавливается в багажнике.

Собака, которая во время поездки выглядывает из окна, в первую очередь может пострадать сама - "подхватить" воспаление глаз или пораниться.

Budulis photography nuotr.

"Вспомните, что бывает с жуками, которые попадают на ветровое стекло едущего автомобиля, а что будет, если такое насекомое попадет собаке в глаз?", – рассказала специалист.

Она рассказала реальную историю, когда собака нажала на кнопку и прижала стеклом себе голову, хозяину прошлось резко тормозить прямо на магистрали, чтобы ей помочь. "Хорошо, что все закончилось хорошо, но стресс пережил и хозяин, и собака, а ведь при соблюдении ПДД этого можно было избежать", – сказала Матявичюте.

Она рассказала, что к ней часто обращаются хозяева собак, которые беспокойно ведут себя во время поездки - скулят, воют, иногда успокаиваются только у открытого окна или на коленях.

"В таких случаях всегда важно установить причину такой проблемы. Чаще всего собаку в дороге укачивает и тошнит, а бывает, что собаке очень нравится ездить в машине, поэтому она никак не может успокоиться от радости", – заметила специалист.

"Приучать к машине собаку надо постепенно, сначала сажать ее в стоящий автомобиль. Когда собака будет сама спокойно запрыгивать в машину и выпрыгивать из нее, съест предложенное угощение, можно завести двигатель, когда собака привыкнет, начните с непродолжительных поездок, постепенно удлиняйте поездки. Старайтесь делать так, чтобы цель поездки была радостной - поезжайте в лес, к озеру. Чаще всего машин боятся животные, которых в машине возят к ветеринару или в салон красоты", – заметила Матявичюте.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог.