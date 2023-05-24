Специалист посчитал, сколько лет было спиленному в Вильнюсе дубу

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что город - не самая благоприятная среда для роста некоторых деревьев. К примеру, липы очень выносливые и хорошо переносят загрязнение, поэтому их сажают у дорог. Кроме лип в городе неплохо себя чувствуют клены.

"В городских парках условия лучше, чем вдоль дорог и улиц, поэтому деревья там крепче. Поэтому такие деревья, как спиленный дуб, в городе надо беречь, тем более, что он был в хорошем состоянии", – сказал натуралист.

Такие большие деревья очень важны для города. По словам Макавичюса, они не только регулируют температуру и не дают нагреться асфальту, снижают уровень пыли и очищают воздух, но и положительно влияют на психологическое состояние людей.

На таких деревьях гнездятся птицы, а сейчас как раз время гнездования. С 15 марта до 1 августа - время гнездования птиц, поэтому в это время нельзя пилить о обрезать охраняемые деревья.

"Во время гнездования нельзя пилить деревья или же надо получить разрешение орнитологов на работы. В городе птицы часто устраивают гнезда на таких деревьях, поскольку больше им негде вить гнезда. На одном дереве может быть несколько гнезд, под листьями их обычно не увидишь", – сказал Макавичюс.

"По окружностям на спиле у основания ствола видно, что дуб рос в неплохих условиях, ему не мешали другие деревья. Видно, что окружности толще обычного, значит, за год дерево быстро росло.

Указать точный возраст сложно, поскольку ствол сломался во время спиливания, там не видны окружности, но ему больше 80 лет, скорее всего не меньше 90. Деревья, которым 90 лет, уже называют столетними", – заметил специалист.

Дубы - деревья-долгожители. Например, самому старому из охраняемых литовских дубов - Стелмужскому - около 1500 лет. Это один из самых старых дубов в Европеъ.