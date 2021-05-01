В каждом автомобиле есть фары для ближнего и дальнего света. Улучшить видимость в определенной ситуации помогают и противотуманные фары. Однако не все водители знают, когда их надо включать.

Противотуманные фары часто используют не по назначению

Само название "противотуманные" говорит, что их надо включать, когда на улице туман. Но их можно использовать не только в туманное время.

"Передние фары можно включать не только в тумане, если видимость меньше 300 м, но и при сильном ливне, во мгле, а также, если не горит левая фара ближнего света", – напомнила инструктор Эйдвиле Пакенайте.

Однако некоторые водители включают противотуманные фары и днем и ночью, независимо от видимости. В таких случаях их использование бессмысленно – видимость лучше не станет, зато увеличится расход топлива.

"Противотуманные фары отрегулированы так, что при плохой видимости их свет направлен вниз и лучше освещает обочину. Значит, при хорошем освещении это ничего не дает – ближний свет ярче не станет, – пояснила инструктор. – А ночью плохо отрегулированные противотуманные фары могут ослепить других участников движения. Ослепленный водитель несколько секунд не видит дороги, а этого достаточно, чтобы произошло несчастье".

Чтобы противотуманные фары не представляли опасности другим людям, они должны отвечать установленным требованиям: источать необходимый свет определенной яркости, фары должны быть хорошо отрегулированы, чтобы не ослепляли других водителей.

Дальний свет: водители часто не выполняют требования

Водители должны точно знать, когда можно включать дальний свет.

Однако ситуации бывают разными. Чаще всего в свое оправдание люди говорят – забыл, думал, что встречный автомобиль еще далеко. Не все водители понимают, что дальний свет освещает путь на 100–150 м в 2–3 раза интенсивнее, чем ближний. Поэтому дальний свет включают только при очень плохой видимости, на плохо освещенных дорогах.

Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда его ослеплял дальний свет встречного автомобиля. По словам Пакенайте, это может привести к несчастью. Ослепленный водитель должен включить аварийные огни и замедлить скорость движения, не меняя траекторию, если надо – остановиться. Дальний свет может ослепить не только водителей встречных авто, но и едущих впереди в том же направлении водителей.

"В ПДД сказано, что надо перейти на ближний свет, когда встречный автомобиль находится на расстоянии не ближе 150 м. Что касается автомобилей, которые следуют в том же направлении, то тут конкретная дистанция не указана. Тут надо руководствоваться простым правилом: надо переключить свет на ближний, если свет дальних фар падает на заднюю часть авто", – сказала инструктор.

Если вас ослепляет дальний свет едущего за вами автомобиля, включите аварийный сигнал и измените положение зеркала заднего вида, чтобы оно не отражало свет фар.

Если водитель авто, которое едет за вами, не переключил дальний свет на ближний, постепенно сбавьте скорость и дайте ему вас обогнать. После этого верните зеркало заднего вида в исходное положение.

Инструктор напомнила об еще одной ошибке: после перехода с дальнего света на ближний водители забывают о безопасной скорости. В данном случае – надо помнить основное правило вождения в темное время суток: видимость при ближнем свете меньше, чем при дальнем, поэтому скорость должна быть такой, чтобы зона видимости не была меньше тормозного пути.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог.