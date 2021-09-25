Специалист по связям с общественностью о вакцинации: есть три этапа, один мы уже прошли

"Есть три этапа побуждения людей к вакцинации. На первом ты убеждаешь – используешь коммуникацию, людей, обладающих влиянием. На втором этапе демонстрируешь власть – у тебя лучше. Как это не неприятно, это действенное средство коммуникации, эффективное. На третьем решаются иные задачи. Например, вакцинация детей, поиск парадоксальных способов побуждения людей", – сказал Каткус, заметив, что первый этап уже пройден.

"Мы его провели худо-бедно. Правительство коммуникацией не управляло, коммуникация была хаотичной, но этап пройден. Еще один этап - говорим, прививайтесь, иначе будет карантин, без прививки не сможете лечиться, ходить в магазины. Так делают повсюду", – сказал эксперт.

Каткус привел пример – президент Франции Эмманюэль Макрон принял такое решение, поскольку люди медленно вакцинировались.

"Франция ввела обязательную вакцинацию. Там вакцинация уже не является темой для обсуждения с обществом. Аналитики не считают, что такое решение Макрона как-то скажется на приближающихся президентских выборах. Иными словами, люди прививаются и перестают быть антипрививочниками. И правительство, которое быстро это сделало, выигрывает в рейтинге", – сказал он.

Он напомнил и референдум о вступлении в ЕС, когда люди получали подарки - "принцип пряника".

"Но я думаю, референдум тогда состоялся бы и без пряника, он дал лишь 1-2%. (…) (...) Тогда референдум поддержала Церковь. На Пасху во всех храмах распространяли подготовленные брошюры о ЕС, там была коммуникация. Влияние Церкви было большим", – сказал он, заметив, что сейчас влияния Церкви невидно.

"Напротив, мы видим священников по другую сторону баррикады. И это большая проблема, которую правительство не смогло решить", – сказал эксперт.

Каткус считает, что время, когда жителям за вакцинацию можно было что-то давать, уже прошло.

"Время пряника прошло. Оно не вернется. Я был опечален в мае-июне. Тогда у нас был шанс убедить людей, но мы ничего не сделали. Мы надеялись, что дефицит вакцины вызовет желание прививаться. Но такого нигде не было. Привить смогли те страны, которые без церемоний делали это в короткое время - британцы, евреи, они это сделали", – сказал собеседник.

Сейчас, по его словам, мы на втором этапе, когда люди решили не прививаться, поэтому с ними разговор должен быть иным.

"В общении с ними надо искать парадоксальные аргументы. Например, непривитые родители прививают детей, поскольку заботятся о них. Надо думать о кампании, например, в сфере вакцинации детей, пожилых людей. Но о пряниках говорить сейчас поздно. Это политика конфронтации, здесь без давления не обойтись", – сказал эксперт.

Каткус заметил, что сейчас есть несколько вариантов – даем всем переболеть и защищаем привитых от непривитых.

"Или надо создать такую ситуацию, при которой непривитые сами захотят привиться ради социальных плюсов", – сказал эксперт.