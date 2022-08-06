Специалист об оспе обезьян: было бы разумно вакцинировать только одну группу людей

"Оспа обезьян как болезнь — это не какая-то новая инфекция, о которой мы ничего не знали. (…) Мы более-менее знаем пути распространения, мы также знаем, что вакцины против оспы, которые были утилизированы, относительно хорошо действуют и против оспы обезьян. Поэтому ситуация кардинально отличается от пандемии COVID-19", - сказал LNK Г. Дудас.

По его словам, смертность от оспы обезьян составляет около 2 процентов.

По словам Г. Дудаса, хотя в мире пока подтверждено пока относительно небольшое количество случаев этого заболевания, нельзя расслабляться.

"Но сама инфекция не распространяется так быстро. И не стоит расслабляться, думая, что заболевших на данный момент немного, речь идет о примерно 30 тысячах подтвержденных случаев. Это не тотальная катастрофа, но если мы заснем за рулем и не будем активно бороться с этой инфекцией, она может закрепиться в обществе. И, несмотря на слухи, которые слышали многие, она может достичь остальной части населения", - сказал исследователь вирусов LNK.

Он сказал, что одной из главных задач сейчас является тестирование на это заболевание.

"Потому что людям так или иначе приходится обращаться в различные медицинские учреждения. Это означает, что если мы решим стигматизировать это заболевание, мы вынудим этих людей скрываться, и просто не выявим этих случаев.

Что мы видим в других странах, скажем, в Германии, Соединенных Штатах или Соединенном Королевстве, так это то, что со временем рост числа новых случаев заражения замедляется именно из-за видимых вмешательств. Мы видим, что люди добровольно помогают учреждениям здравоохранения бороться с этим заболеванием", - сказал Г. Дудас.

Вирусолог подчеркнул, что невозможно демонизировать целую группу людей — мужчин, занимающихся сексом с другими мужчинами. Поскольку оспа обезьян, отметил он, распространяется среди меньшинства, представители которого привыкли не иметь более одного сексуального партнера, не следят за тем, с кем вступают в сексуальные отношения.

"Оспа обезьян, войдя в такие сети сексуальных контактов, особенно зная, что в мире примерно с 1980 года не вакцинируют от оспы, именно так нашла возможность для распространения. Однако следует подчеркнуть, что это меньшинство меньшинства. А демонизировать целую группу людей просто невозможно.

Потому что таким образом мы обеспечим, что люди будут скрывать свои контакты, не будут появляться в органах здравоохранения, когда это необходимо. И рано или поздно эта болезнь доберется до остальной части общества. Потому что вирус распространяется не только посредством полового контакта. Он также распространяется при тесном контакте", — сказал Г. Дудас.

Ученый призвал всех лиц, имеющих много половых партнеров, следить за своим здоровьем и обращаться за медицинской помощью при малейших подозрениях на возможный контакт.

Он сказал LNK, что вакцины против оспы эффективны против оспы обезьян примерно на 85 процентов. Вполне вероятно, что мужчина 40-49 лет, у которого был зафиксирован первый случай оспы обезьян в Литве, также был вакцинирован.

"Возможно, произошло несоответствие, и оно попало в те 15 процентов, от которых вакцина не защищает", — сказал исследователь вирусов.

Г. Дудас сказал, что в настоящее время было бы уместно вакцинировать контактировавших с заболевшими в Литве.

"И, может быть, это меньшинство меньшинства, о котором я говорю, должно быть вакцинировано. Если они знают, что у них, как правило, больше сексуальных партнеров, что подвергает их большему риску заражения. Поэтому было бы уместно вакцинировать их", - сказал LNK исследователь вирусов Г. Дудас.