Специалист назвала условия, при которых была бы объявлена эпидемия

По словам эпидемиолога НЦОЗ Дайвы Размувене, в этот период условия для распространения вирусов особенно хорошие, ведь большую часть времени люди проводят в помещении.
"В прошлом году в это время уровень заболеваемости был ниже, сейчас он высокий. Однако в прошлом году уровень заболеваемости достиг эпидемиологического на Рождество, что также не характерно для Литвы", – сказала специалист журналистам LNK.
После того как дети вернулись в школы после каникул, уровень заболеваемости вырос с 700 до 1000 случаев на 100 000 жителей, но еще ни в одном из муниципалитетов уровень заболеваемости не достиг эпидемиологического (1500 на 100 000).
Самая низкая заболеваемость сейчас в Тельшяй, а высокая - в Вильнюсском округе.
"На следующей неделе этот показатель необязательно вырастет, но, если вспомнить допандемический период, то когда начинался рост заболеваемости, он понемногу достигал эпидемиологического" – сказала Размувене.
Если уровень эпидемии будет достигнут раньше, то сезон болезней может закончиться раньше.
По данным Европейского центра по контролю и превенции заболеваний, сейчас больше людей болеют COVID-19, а не гриппом. В Литве наблюдается такая же тенденция.
"Трудно сказать, будет ли достигнут показатель допандемического периода, когда если болезнь приходила раньше, она раньше заканчивалась. Могут быть две волны, такое бывало – вроде бы заболеваемость снижается, а потом идет вторая волна", – сказала Размувене.
"У нас сейчас распространяется новая разновидность омикрона, с этим мы еще не сталкивались. Самая большая опасность грозит людям из группы риска, их обычно приходится госпитализировать. Сейчас такое время, что больницы сами решают, когда можно, а когда нельзя навещать пациентов. Больницы контролируют потоки, требуют надевать маски во время визитов. Если эпидемия будет объявлена в масштабе страны, то меры контроля ужесточат, вместо масок будут респираторы, может быть, вообще запретят навещать пациентов. Но пока у нас нет такой ситуации", – сказала Размувене.