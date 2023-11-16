Специалист назвала условия, при которых была бы объявлена эпидемия

"Трудно сказать, будет ли достигнут показатель допандемического периода, когда если болезнь приходила раньше, она раньше заканчивалась. Могут быть две волны, такое бывало – вроде бы заболеваемость снижается, а потом идет вторая волна", – сказала Размувене.

"У нас сейчас распространяется новая разновидность омикрона, с этим мы еще не сталкивались. Самая большая опасность грозит людям из группы риска, их обычно приходится госпитализировать. Сейчас такое время, что больницы сами решают, когда можно, а когда нельзя навещать пациентов. Больницы контролируют потоки, требуют надевать маски во время визитов. Если эпидемия будет объявлена в масштабе страны, то меры контроля ужесточат, вместо масок будут респираторы, может быть, вообще запретят навещать пациентов. Но пока у нас нет такой ситуации", – сказала Размувене.